Сквер Ишима планируют преобразовать в музей

Фото Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова

В Первомайском сквере Ишима установили парковую скульптуру лебедей. Композиция ранее была демонтирована из Железнодорожного сквера и хранилась на даче обувной фабрики. Затем скульптура была подарена городу Виктором Степановым.

По словам директора музея Петра Ершова Надежды Проскуряковой, Виктор Степанов – хранитель множества скульптур советского периода 50-60-х годов, которые были демонтированы после распада СССР. Виктор вернул городу три скульптуры, все они установлены в сквере Первомайском. Пресс-служба администрации Ишима сообщила, что ретро-фигуру лебедей планируют отреставрировать в ближайшее время, а также оснастят современным постаментом.

Надежда Проскурякова отметила, что горожанам будет очень приятно вновь увидеть скульптуру лебедей, которые ассоциируются с детством многих жителей Ишима. По ее словам, музейные работники мечтают о музефицировании Первомайского сквера: чтобы он стал сквером Советской истории, музеем под открытым небом. Эту идею поддерживает и глава Ишима Федор Шишкин, разрешивший установку памятника и оказавший помощь в организационных вопросах.

Также среди планов сотрудников музея установка в парке старинного автомата для газировки, телефонной будки советских времен и бюста Ленина, сохранившегося в бывшем Доме пионеров.

В данный момент в Первомайском сквере расположены бронзовый памятник Ленину и памятный знак воинам-интернационалистам, винтажные парковые скульптуры трактористки, матери с ребенком и лебедей, пишет ИА "Тюменская линия".