Прямской взвоз в Тобольске готовят к открытию

Фото пресс-службы Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника

В Тобольском Кремле продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить к осени. Помимо восстановления фасадов исторических зданий, изменения водоотводов и наружного освещения, будут благоустроены пешеходные зоны, оборудованы смотровые площадки. 14 августа уже состоится открытие Прямского взвоза.

Как сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении, Прямской взвоз – это спуск по главной пешеходной дороге, которая соединяет Нижний и Верхний посад. Прогуливаться по нему уже в ближайшее время смогут тоболяки и гости города. Сейчас для пеших прогулок доступна смотровая площадка с Ротондой за Тюремным замком и сад Ермака.

Ремонт в Тобольском Кремле обсудили на совещании с участием директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер и главы Тобольска Максима Афанасьева, а также были приглашены представители подрядчика. Полностью ремонтные работы на объекте культурного наследия России будут завершены осенью 2020 года, пишет "Тюменская область сегодня".

Тоболяков просят отнестись к ремонту с пониманием и соблюдать правила безопасности при прогулках по объекту.