Российские кинологи приехали на обучение в Тюмень

В центр подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ в Тюмень прибыли более 70 военнослужащих и сотрудников ведомства со всей страны. Вместе со своими питомцами они пройдут курсы профессиональной подготовки и переподготовки, чтобы приобрести новые знания и навыки в дрессировке и служебном применении собак.

В первые дни обучения кинологи получают теоретические знания, сдают вступительные зачёты по физической, огневой, морально-психологической подготовке, углубленно изучают основы служебной кинологии. Их питомцы тем временем адаптируются к новым условиям пребывания. Среди них есть немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, а также яркая представительница породы русский терьер по кличке Тайга.

"Тайгу я взяла с трехмесячного возраста, и вместе мы служим уже больше двух лет, сначала в полиции, а с этого года в отряде мобильного особого назначения управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Моя задача сейчас — помочь ей стать лучше, сильнее, способнее и привить все необходимые качества минно-разыскной собаки. Уверена, что ее полное имя — Целебная Сила Тайги — оправдает себя и в дальнейшем она покажет отличные результаты в службе", — рассказала кинолог из Восточного округа Росгвардии Анна Л.

Итогом успешного прохождения обучения и сдачи квалификационных экзаменов станет вручение специалистам-кинологам свидетельств об окончании курса профессиональной подготовки и переподготовки, а также документов о сертификации служебных собак.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области