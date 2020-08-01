Ишимский мультицентр "Моя территория" готовит запуск онлайн-программ

Запуск программы мTv или МтV запланирован в группе ишимского мультицентра "Моя территория" ВКонтакте 2 августа в 1200 в рамках собственного онлайн-канала. Подключиться к эфиру может любой желающий, чтобы узнать больше о проектах творческого пространства.

Авторы подготовили шестичасовую программу, которая будет состоять из образовательных интенсивов мультицентра за 2020 год. Они будут поделены по нескольким направлениям: креатив, фото, команда, продажи. Курировать ход мероприятия будет ведущий и идейный вдохновитель мультицентра Александр Текирев, который расскажет о тонкостях проведения проектов пространства.

"Почти в течение года мультицентр организует проекты для молодежи города Ишим. В связи с этим мы решили подвести промежуточные итоги по событиям, которые успели организовать за этот небольшой отрезок времени. Но это только начало нашего пути, дальше будет больше крупных и интересных проектов для молодежи города и не только", — отметил руководитель мультицентра Моя территория Павел Ханжин.

В рамках эфира будут представлены следующие темы: "Креатив и смыслы - основы прорывного проекта"; "Как собрать свою команду и плыть на одной волне; Лекция по созданию и обработке фотографии; Вебинар о продажах в интернете; Творческий вечер с Дарьей Кармацких.

В дальнейшем планируется проводить подобные события ежемесячно, пишет "Мой портал".