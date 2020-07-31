Тюменец на 10 месяцев отправится в колонию за пьяную езду

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя поселка Новотарманский, который несколько раз был пойман пьяным за рулем.

12 июня 2020 года у села Салаирка автоинспектор остановил автомобиль без государственного регистрационного знака. У водителя были явные признаки опьянения, пройти медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере он отказался.

Молодой человек уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. За неделю до третьего пьяного вояжа мужчина был осужден к условной мере наказания за кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд отменил условное наказание и назначил молодому человеку 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 3 года он лишен его права управления транспортом.