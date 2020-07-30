Тюменцы с инсультом стали чаще обращаться за медицинской помощью вовремя

За полгода тюменские врачи спасли от инсульта 2266 пациентов. По словам специалистов, почти тысяча пациентов обратились за помощью в первые 4,5 часа от начала заболевания. Это период, когда возможно проведение реперфузионной терапии.

"Во время тромболизиса под воздействием специальных препаратов тромб разрушается, и кровоток восстанавливается. Такое высокотехнологичное лечение позволяет предотвратить гибель клеток головного мозга из-за кислородного голодания или уменьшить объём поражения головного мозга, а значит — увеличить шансы больного на благополучный исход", — отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Достигнут рекордный для региона показатель по тромболизису — 8,1% процента при целевом значении в 5%. Врачи надеются, что эта цифра будет расти и дальше.

В скорую нужно звонить сразу, как только заметите у себя или у кого-то из окружающих онемение в руке и ноге с одной стороны тела, нарушение речи, асимметрию лица. Время – решающий фактор при остром нарушении мозгового кровообращения: чем раньше помощь будет оказана, тем выше вероятность избежать инвалидности.

Более половины пациентов с инсультом – 1248 человек - специализированное лечение получили в Региональном сосудистом центре, который работает на базе Областной клинической больницы №2.

"Инсульт — не самостоятельная болезнь, а всегда следствие иных нарушений здоровья. Наиболее уязвимы пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом, избыточной массой тела, мерцательной аритмией и другими заболеваниями сердца. К факторам риска также относят табакокурение, злоупотребление алкоголем и низкую физическую активность. И самый лучший способ предупреждения инсульта — контроль факторов риска его развития, причем с молодых лет", — напоминает Дмитрий Некрасов, руководитель Регионального сосудистого центра.