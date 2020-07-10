В Тюменской области выросло число тяжких преступлений

В первом полугодии 2020 года на территории Тюменской области зарегистрировано 12 725 преступлений. Это на 3,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Вместе с тем число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 14%. Это обусловлено ростом числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений денег с банковских счетов граждан. При этом наблюдается снижение числа преступлений средней на 13% и небольшой тяжести на 7%.

Сократилось общее количество регистрируемых краж — на 11%, в том числе квартирных на 34 %, а также грабежей на 31%. Вместе с тем количество краж и мошенничеств, совершенных дистанционно, выросло на 76%, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.