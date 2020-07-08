В Рощино из Мали прибыл самолет с эвакуированными россиянами

Фото Валерия Бычкова

В аэропорт Рощино рейсом из Бамако (Мали) сегодня, 8 июля, в 13:00 прибыл рейс с эвакуированными россиянами. Этим рейсом были вывезены 189 человек.

При содействии оперативного штаба правительства Тюменской области в сопровождении бригады скорой помощи на автобусах с соблюдением мер защиты пассажиры будут доставлены на двухнедельную обсервацию.

Семь человек из гражданских разместят в детском противотуберкулезном санатории "Верхний Бор", остальных, в основном это сотрудники авиакомпаний Utair и "Нижневартовскавиа", доставят в "Дом апартаментов", сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.