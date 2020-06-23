Тюменка не могла оформить наследство из-за ошибки 80-летней давности

Прокуратура помогла тюменской пенсионерке устранить ошибку в документе, допущенную более 80 лет назад, чтобы она смогла оформить наследство на квартиру.

Пенсионерка после смерти двоюродного брата занялась оформлением наследства на его квартиру, поскольку других наследников не было. Тюменке необходимо было доказать родство с двоюродным братом. Из-за допущенного в 1936 году в свидетельстве о рождении матери исправления в первой букве фамилии нотариус отказал в оформлении наследства. Женщине предстояло подтвердить, что она является дочерью матери, которой тоже уже не было в живых.

Пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру, в суд было направлено соответствующее заявление.

"Суд, исследовав документы, пришел к выводу, что женщина является дочерью своей умершей матери. Судебное решение поможет заявительнице оформить наследство на квартиру двоюродного брата", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.