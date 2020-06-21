Тюменский противотуберкулезный диспансер перешел на выездной формат работы

В условиях введения мер повышенной готовности в Тюменской области противотуберкулезный диспансер организовал работу выездных бригад. На амбулаторном лечении в медучреждении находится 350 пациентов, которые получают лечение на дому.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, три выездные бригады диспансера в сутки успевают обслужить до 100 пациентов. Дополнительно доктора посещают своих подопечных на дому, проводят необходимые инъекции и доставляют препараты. Остальным пациентам лекарства выдаются на срок до 14 дней. Их прием ежедневно контролируется с помощью дистанционных технологий: интернет-телефонии и мобильных приложений.

Такая методика подходит для продолжения контролируемого лечения, что является основным принципом помощи больным туберкулезом. Контрольные обследования проводятся непосредственно в амбулаторно-поликлинических условиях раз в месяц с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологического режима.

Отметим, выездной формат работы специалисты диспансера планируют использовать и после окончания карантинных мероприятий.