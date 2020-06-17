Сотрудники МЧС проверяют тюменские пляжи

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени представители МЧС провели приемку трех пляжей на территории загородной базы отдыха "Верхний бор". Специалисты проверяют документы и оборудование пляжа:

"Проверяется наличие и состояние спасательных кругов, лодки и вышки для спасателей, информационные стенды. Зоны для купания взрослых и детей должны быть отдельными, обозначаться буйками", — начальник центра ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин.

Также на пляже в обязательном порядке должен быть спасательный пост, где дежурят спасатели, прошедшие обучение.

Ранее представители МЧС осмотрели пляж на базе отдыха "Пруд Лесной". Вскоре инспекторы проверят пляж санатория "Сибирь". Всего на приемку пляжей с начала июня поступило шесть заявок.