На тюменских дорогах за выходные задержали сотню пьяных водителей

В Тюменской области за три выходных дня автоинспекторы задержали 100 водителей в состоянии опьянения. Почти половина из них остановлены сотрудниками ГИБДД в субботу, 13 июня.
Так, в Заводоуковске автомобилиста, управляющего транспортом пьяным повторно, задержали благодаря вмешательству горожан. Они сообщили о неадекватном водителе в полицию. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в регионе в выходные дни не зарегистрировано.
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