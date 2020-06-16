На тюменских дорогах за выходные задержали сотню пьяных водителей

В Тюменской области за три выходных дня автоинспекторы задержали 100 водителей в состоянии опьянения. Почти половина из них остановлены сотрудниками ГИБДД в субботу, 13 июня.

Так, в Заводоуковске автомобилиста, управляющего транспортом пьяным повторно, задержали благодаря вмешательству горожан. Они сообщили о неадекватном водителе в полицию. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в регионе в выходные дни не зарегистрировано.