В Тюменской области возросло число тяжких преступлений

За пять месяцев 2020 года на территории региона зафиксировано 10 568 преступлений. Это на 3,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года года.

При этом возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,6%. Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, рост произошел в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений денег с банковских счетов.

В то же время наблюдается снижение преступлений средней (на 9,5%) и небольшой ( на 7,8%) тяжести.

Уменьшилось общее число краж (на 10%), а также грабежей (на 31%). При этом растет число краж и мошенничеств, совершенных дистанционно — на 80,3%.