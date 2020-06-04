В Голышмановском районе выплатят компенсацию мальчику, покусанному бездомной собакой

Суд вынес решение о взыскании с администрации Голышмановского городского округа компенсации в пользу мальчика, которого укусило бездомное животное.

Инцидент произошел 8 марта 2020 года в поселке Голышманово. 9-летний мальчик с тетей и сестрой возвращался домой. На улице Ленина на ребенка напала бездомная собака и укусила за ногу.

Мама мальчика обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в суд был направлен иск. В итоге в счет возмещения морального вреда с администрации городского округа в пользу мальчика было взыскано 10 тыс. рублей.