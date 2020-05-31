Тюменец раскрыл важную проблему в видеоролике "Самое безопасное место"

Медианаставник проекта "Шанс" Артем Нугманов стал автором видеоролика под названием "Самое безопасное место", в котором раскрывает тему домашнего насилия в период самоизоляции. Таким образом он хотел поддержать пострадавших женщин.

Ролик был создан для российской сети взаимопомощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия #ТыНеОдна. Видео представлено в аккаунте движения и на страницах Артема в социальных сетях.

В видео меры предосторожности по распространению коронавируса представлены под другим углом: за медицинской маской девушка скрывает разбитую губу, под защитными перчатками – разбитые кулаки, а "безопасной дистанцией" становится дверь, разделяющая двух людей. В конце авторы представляют статистику по обращениям в центры помощи в период самоизоляции, пишет "Вслух.ру".

Артем Нугманов на данный момент работает в Москве. "Самое безопасное место" – его независимый проект, созданный с коллегами по рекламному цеху, тюменцами оператором Константином Шмелевым и копирайтером Евгением Дударевым.

Напомним, пару лет назад Артем Нугманов представил документальный фильм "DRUGоценность" о подростках, отбывающих наказание в Тюменской воспитательной колонии по статье УК РФ 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).