Юные жители Заводоуковска смогут летом отдохнуть и заработать

Трудовое лето-2020 стартует в Заводоуковском городском округе с 1 июня. Одноименный онлайн-фестиваль пройдет в первый день лета в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Всего в округе – около 8 тыс. детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Для них в течение лета будут работать развлекательные площадки, лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, а также будут созданы рабочие места. Все мероприятия будут проходить с учетом противоэпидемических мер, пишет ИА "Тюменская линия".

С 1 июня начнут работать площадки при учреждениях культуры. 29 дворовых площадок по месту жительства организуют сотрудники учреждений спорта и молодежной политики, еще три площадки будет при учреждениях социального обслуживания населения. Их работа будет проходить преимущественно в вечернее время.

С июля запланировано открытие детских лагерей с дневным пребыванием, всего их в городском округе будет 22: из них 19 при образовательных учреждениях, два при учреждениях спорта и молодежной политики и еще один - при учреждении культуры.

В загородном оздоровительном лагере круглогодичного действия им. Гагарина смогут отдохнуть 315 детей, смена продлится две недели. Кроме того, во время летних каникул планируется создать 1 тыс. 220 рабочих мест в отряде мэра и около 150 внебюджетных рабочих мест.