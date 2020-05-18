В Тюменском индустриальном университете началась приемная кампания

В Тюменском индустриальном университете стартовала приёмная кампания. С 15 мая документы в дистанционном формате принимаются от выпускников школ прошлых лет, рассматривающих очную, очно-заочную или заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, а также от лиц с высшим образованием, поступающим в магистратуру.

19 мая в 14.00 о правилах приёма, направлениях подготовки, студенческой жизни и всех возможностях, которые предоставляют студентам подразделения опорного университета в прямом эфире расскажут руководители трех филиалов ТИУ.

На связь с абитуриентами выйдут директор Тобольского индустриального института Людмила Останина, директор филиала ТИУ в Сургуте Михаил Савастьин и руководитель филиала ТИУ в Нижневартовске Наталья Аксенова.

Все прямые эфиры также будут доступны в официальной группе ТИУ В контакте.