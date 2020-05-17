Для тюменцев проведут онлайн-встречу со знатоком клуба "Что? Где? Когда?"

Фото из группы «Что? Где? Когда?» ВКонтакте

Прямой эфир со знатоком элитарного клуба "Что? Где? Когда?", обладателем двух "Хрустальных атомов" Константином Рудером пройдет 18 мая в 20:00. Тюменцы смогут пообщаться с капитаном команды телевизионной серии игр и задать интересующие вопросы.

В рамках онлайн-встречи Константин Рудер расскажет об атмосфере на играх, каково быть капитаном команды на Первом канале. Также вместе с тюменскими знатоками обсудят предстоящую первую игру летней телевизионной серии (за стол сядет команда Виктора Сиднева).

Прямой эфир будет организован на площадке инстаграм-аккаунта руководителя Интеллектуального движения Тюменской области Олега Войкина. Присоединиться к общению могут все желающие - любители телеигры "Что? Где? Когда?".

"Константин - хороший друг нашего сообщества. Он дважды приезжал в Тюмень, выступал почётным гостем и ведущим на осеннем чемпионате Тюменской области по интеллектуальным играм, а также проводил серию мастер-классов для игроков", — отметил Олег Войкин.

Прямые эфиры со звёздами элитарного клуба "Что? Где? Когда?" проходят с начала апреля в рамках проекта "Лучше дома". Гостями уже выступили обладатели "Хрустальной совы" Михаил Скипский и Борис Белозёров, а также обладатели "Хрустального атома" Ольга Быкова, Денис Галиакберов и Инна Семёнова, пишет "Мегатюмень".