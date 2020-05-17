Для тюменцев проведут онлайн-встречу со знатоком клуба "Что? Где? Когда?"

Прямой эфир со знатоком элитарного клуба "Что? Где? Когда?", обладателем двух "Хрустальных атомов" Константином Рудером пройдет 18 мая в 20:00. Тюменцы смогут пообщаться с капитаном команды телевизионной серии игр и задать интересующие вопросы.
В рамках онлайн-встречи Константин Рудер расскажет об атмосфере на играх, каково быть капитаном команды на Первом канале. Также вместе с тюменскими знатоками обсудят предстоящую первую игру летней телевизионной серии (за стол сядет команда Виктора Сиднева).
Прямой эфир будет организован на площадке инстаграм-аккаунта руководителя Интеллектуального движения Тюменской области Олега Войкина. Присоединиться к общению могут все желающие - любители телеигры "Что? Где? Когда?".
"Константин - хороший друг нашего сообщества. Он дважды приезжал в Тюмень, выступал почётным гостем и ведущим на осеннем чемпионате Тюменской области по интеллектуальным играм, а также проводил серию мастер-классов для игроков", — отметил Олег Войкин.
Прямые эфиры со звёздами элитарного клуба "Что? Где? Когда?" проходят с начала апреля в рамках проекта "Лучше дома". Гостями уже выступили обладатели "Хрустальной совы" Михаил Скипский и Борис Белозёров, а также обладатели "Хрустального атома" Ольга Быкова, Денис Галиакберов и Инна Семёнова, пишет "Мегатюмень".
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