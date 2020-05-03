Употребление сезонных фруктов укрепит иммунитет тюменцев

Тюменцам следует употреблять больше витаминов, чтобы поддержать иммунитет, укрепить организм и дать ему силы бороться с различными вирусами. Источником полезных веществ служат сезонные овощи и фрукты.

Тюменский диетолог Вероника Мальцева отметила, что плоды, которые созревали в естественных условиях, не только вкуснее и сочнее, но в них при этом сохраняются все полезные вещества, минералы и витамины. Поэтому в рационе следует отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам.

В начале мая продолжается сезон цитрусовых: апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты содержат витамин А, который укрепляет иммунную и эндокринную системы. На прилавках тюменских супермаркетов можно найти плоды манго, которые содержат магниферин - мощный антиоксидант. Скоро появятся в продаже ягоды. Черешню, клубнику привезут с юга России, из Узбекистана и Таджикистана. В этих ягодах содержится витамин С, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Сезонность также положительно влияет и на стоимость продуктов: чем больше их на прилавках и в ларьках, тем ниже стоимость.