Молодой тюменке удалили гигантскую опухоль надпочечника

Гигантскую гормонально активную опухоль надпочечника выявили тюменские врачи у 25-летней женщины. Девушка жаловалась на высокую температуру тела, расстройство менструального цикла и избыточный рост волос на лице и теле.

Компьютерная томография показала новообразование диаметром в двадцать сантиметров, которое сдавливало внутренние органы и крупные кровеносные сосуды. Опухоль надпочечника встречается крайне редко — в менее чем 1% от всех случаев злокачественных образований.

Как сообщили в пресс-службе МСЧ "Нефтяник", в ходе лапаротомии опухоль была благополучна удалена.

Врачи отмечают, что данных за прорастание опухоли в соседние органы и метастазы в брюшной полости выявлено не было. Сейчас состояние пациентки стабильное, хирургам-онкологам удалось предотвратить серьезные последствия патологии.

"Мы имели дело как раз с активно вырабатывающим гормоны гигантским новообразованием надпочечника. Гормоны надпочечников выполняют важную функцию в организме человека, их избыток либо дефицит может привести к тотальным нарушениям. Так, андростерома, гормонально активная опухоль надпочечника, вырабатывает в больших количествах мужские половые гормоны. Картина заболевания у женщин характеризуется расстройством менструального цикла, оволосением лица и тела, маскулинизацией фигуры, огрубением голоса, иногда облысением головы по мужскому типу", - рассказал Алексей Пономарев, заведующий онкоурологическим отделением клиники.

Фото: пресс-служба МСЧ "Нефтяник"