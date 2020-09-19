Пациентку с гигантской опухолью спасли тюменские хирурги

В Тюменской областной клинической больнице №1 хирурги удалили огромную опухоль весом 35 кг. Пациентка боялась проведения операции, из-за чего 7 лет откладывала визит к врачу, и обратилась только тогда, когда уже стало совсем трудно наклоняться, сообщила сотрудница пресс-службы ОКБ №1 Татьяна Шаргина.

Врачам не удалось провести полную диагностику по причине гигантского размера опухоли и габаритов самой пациентки, так как не существует аппарата МРТ с подходящим диаметром тоннеля. Также не получилось и определить источник опухоли и органы, вовлеченные в патологический процесс.

За проведение операции взялись трое хирургов – заведующий отделением торакальной хирургии №2 Вячеслав Иванов, Евгений Янин и Бахром Хашимов. Операция была технически сложной и велась на протяжении более шести часов, однако хирурги отлично справились со своей задачей. Они полностью удалили опухоль, двигаясь миллиметр за миллиметром, при этом смогли избежать обильного кровотечения, вероятность которого была высокой в месте возникновения опухоли.

Успех операции стал возможен благодаря также и блестящей работе анестезиологической бригады. Удаление опухоли могло спровоцировать серьезные нарушения гемодинамики из-за того, что организм пациентки мог не успеть адаптироваться к новому состоянию. Однако специалисты ОКБ №1 сумели обеспечить безопасность пациентки и в этом плане.

Стоит отметить, что залогом успеха в подобных сложных случаях стала реализация национального проекта "Здравоохранение", благодаря которому в медицинские учреждения региона поступает современное оборудование. Это помогает медикам повысить качество медицинской помощи и совершенствовать технологии.