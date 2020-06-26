Врачи спасли тюменку с опухолью бронха редкой локализации

Фото: Тамара Шаргина

Хирургам Областной клинической больницы №1 удалось спасти 60-летнюю пациентку со злокачественной опухолью бронха редкой локализации. Ранее женщина уже была оперирована, но из-за прогрессирования болезни потребовалось повторное вмешательство. Ждать полного восстановления после предыдущей операции возможности не было.

Впервые женщина обратилась за помощью с желудочно-кишечным кровотечением в одну из тюменских больниц, где ей по показаниям выполнили гастрэктомию желудка. В послеоперационном периоде у пациентки внезапно начались проблемы с дыханием, она практически не могла дышать. Ее направили в ОКБ №1, где диагностировали злокачественную опухоль левого главного бронха.

Ради спасения пациентки в одной операционной сошлись торакальные и кардиохирурги. Торакальные хирурги выполнили резекцию левого главного бронха и удалили верхнюю часть легкого с метастазами. Также специалистам пришлось дополнить резекцией легочной артерии. Выполнив ее с анастомозом "конец в конец", кардиохирурги блестяще справились с поставленной задачей. Всё это за один наркоз, с применением методики "высокочастотного дыхания" для минимизации риска развития осложнений. Несмотря на весь объем хирургического вмешательства, операция — органосохраняющая. Специалисты сохранили нижнюю часть левого легкого, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1"