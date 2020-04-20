В Тюмени корейскую косметику доставляют домой

Фото: сеть магазинов корейской косметики Keauty

Корейскую косметику от магазина Keauty теперь можно приобрести, не выходя из дома. В Тюмени появилась доставка любимых средств по уходу за волосами и кожей.

Пока торговые центры закрыты, город на карантине, и нет возможности приобрести косметику, на помощь придут курьеры магазина Keauty. Вам необходимо лишь написать в мессенджер Viber на один из номеров: 8 902 622 26 86 - доставка по городу, 8 909 182 09 38 - Заречный мкрн, Мыс, Матмасы и район ТЦ "Солнечный", 8 982 971 10 69 - Московский и Червишевский тракт, Дом Обороны.

Многие тюменки уже успели оценить новость о доставке и выразили свою радость в социальных сетях: "Это просто отличная новость!", "Супер! Моя любимая косметика теперь снова со мной!", - делятся девушки.

В сети магазинов Keauty представлена широкая линейка средств различных корейских брендов, таких как Eyenlip, The saem, Secret skin, Ayoume, Berrisom и других. Пилинги, маски, патчи, шампуни, бальзамы, сыворотки, различные крема – все это и не только есть в ассортименте.

Не отказывайте себе в удовольствии и устройте SPA-салон прямо дома. Заказ доставят вам в день его оформления.