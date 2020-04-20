Тюменцам рассказали о местных церквях

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение поздравляет тюменцев с праздником Пасхи и рассказывает о церквях, которые находятся в нашем городе.

Церковь Михаила Архангела. Первое упоминание о храме относится к 1616-1624 гг. В 1781 г. на месте сгоревшей деревянной церкви была заложена каменная двухъярусная; ее строительство продолжалось до 1824 г. До революции в церкви находился особо ценный серебряный с позолотой крест с мощами Божиих угодников. С 2003 г. при церкви работает детская воскресная школа.

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Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Строительство храма начали в 1700 г., закончили в 1708 г. В годы советской власти Благовещенский собор закрыли, в здании организовали антирелигиозный музей, а в 1932 г. его взорвали. В 2004 г. начались восстановительные работы Благовещенского собора. Построить храм на прежнем месте (правый берег Туры) было невозможно: в момент взрыва произошло обрушение части фундамента. Поэтому собор построили на новом месте - в сквере Депутатов.

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Крестовоздвиженская церковь. Была заложена из кирпича на южной оконечности Затюменского мыса (на месте деревянной, возведённой в 1740-х гг.) на средства прихожан в 1774 г. В 1900-х годах в число попечителей церкви входили купцы Колокольниковы. Сейчас при церкви размещается Тюменская православная гимназия.

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Вознесенско-Георгиевская церковь. Построен на средства прихожан в 1789 г. на левом берегу реки Туры. Особо почитаемые святыни храма – икона святителя Иоанна, митрополита Тобольского, и икона святителя Феодосия Черниговского. В 2006 г. в церкви были обретены мощи просветителя Сибири митрополита Тобольского Филофея (Лещинского).

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Спасская церковь. Сочетает в своей ⠀ архитектуре сибирское барокко и псевдорусский стиль. Первый деревянный храм неоднократно горел, а в 1794 г. была заложена двухэтажная каменная церковь. В храме находился чудотворный образ Спаса Нерукотворного, который ежегодно носили Крестным ходом в с. Каменка. В 1916 г. по инициативе купца А.И. Текутьева был построен северный придельный храм. С 1929 г. церковь закрыта. В настоящее время ведутся реставрационные работы.