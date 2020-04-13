Родители подростка, сломавшего знакомому челюсть, заплатят 180 тыс. рублей

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с родителей подростка, причинившего телесные повреждения 15-летнему школьнику, компенсацию морального вреда в сумме 180 тыс. рублей.
Инцидент произошел 22 марта 2018 года. Между несовершеннолетними произошел конфликт из-за девочки. Один из них сломал другому челюсть, что причинило вред здоровью средней тяжести.
Постановлением мирового судьи к несовершеннолетнему виновнику были применены меры воспитательного воздействия — его передали под надзор матери.
Мать потерпевшего мальчика обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с подростка, травмировавшего его сына.
По закону ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, возлагается на его законных представителей, в итоге суд взыскал с них в пользу пострадавшего мальчика 180 тыс. рублей.
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