Тюменский поисковый отряд приглашает добровольцев

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Деятельность поискового отряда "Лиза Алерт" претерпела серьёзные изменения из-за пандемии коронавируса. Это коснулось как активных выездов, так и автономной работы. Однако у одного из направлений отряда работы только прибавилось – это группа коротких прозвонов (ГКП).

Такая группа отряда занимается прозвоном больниц, подстанций скорой помощи, моргов, отделений полиции, чтобы узнать, не поступал ли туда пропавший человек. По словам работников отряда, в реальности эта деятельность не является такой уж простой, какой может показаться на первый взгляд. Многое может пойти не так: неправильно указанные или вообще не указанные данные, путаница в журналах, отсутствие общих баз, человеческий фактор. Однако именно поэтому так важна работа ГКП в каждом поиске, пишет "Вслух.ру".

Помощь добровольцы ГКП осуществляют из дома: для этого требуются лишь желание, свободное время, мобильный телефон и готовность пройти небольшое вводное обучение. Поисковый отряд "Лиза Алерт" будет рад тем, кто захочет присоединиться к отряду и находить пропавших людей. Подробную информацию можно найти на сайте отряда https://lizaalert.org/