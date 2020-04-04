В Тюмени проводят мастер-классы онлайн для разной аудитории

Открытые лекции и мастер-классы в онлайн-формате проводят в Тюмени для разной аудитории: для школьников, студентов, их родителей, педагогов, предпринимателей и всех желающих развиваться и учиться новому.

Дистанционные занятия проводят спикеры пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень". В прямом эфире можно задать вопрос и даже получить профессиональную консультацию.

Вебинары стартовали 1 апреля. Уже состоялись занятия на темы "Эффектная и эффективная презентация. 7 шагов к успеху" от Вячеслава Варлакова, а с экспертами инвестиционного агентства Тюменской области говорили о преимуществах самозанятости.

6 апреля пройдет мастер-класс по созданию интерактивных презентаций, его проведет тюменский Центр робототехники и АСУ. Лекторы расскажут о возможностях, которые дают робототехнические соревнования, а школьников научат распознаванию рукописных цифр, пишет "Тюменская область сегодня".

Регистрация на встречи и мастер-классы проходит на площадке: leader-id.ru. При поиске мероприятий необходимо выбрать город Тюмень.