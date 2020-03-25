Тюменские врачи вернули к жизни девочку после инсульта

Большую работу по спасению и восстановлению девочки-подростка после инсульта провели специалисты Областной клинической больницы №2 Тюмени. Обширное внутримозговое кровоизлияние случилось у Марии в конце января этого года — в 14-летнем возрасте.

Во время тренировки по танцам девочке стало плохо. Правая рука перестала слушаться, она не могла произнести внятно ни слова. Из танцевальной студии Марию забирала скорая помощь. Диагноз: геморрагический инсульт. Девочка впала в кому I степени, а вскоре и в кому II степени.

"По медицинским стандартам взрослых пациентов, находящихся в остром периоде инсульта и коме, не оперируют. Риски слишком велики, — рассказывает Илья Захарчук, нейрохирург ОКБ №2. — Но в этом случае речь шла о ребенке. Был собран экстренный консилиум, и коллегиально мы приняли решение оперировать. Это оказался верный выбор".

Благодаря слаженным действиям медиков на операционный стол девочка попала до истечения первых суток с момента развития внутримозгового кровоизлияния, за жизнь пациентки боролись специалисты нейрохирургической службы ОКБ № 2 Илья Захарчук и Сергей Дерябин.

"Перед операцией пациентке сделали КТ-ангиографию, исследовали сосуды головного мозга, — говорит Илья Захарчук. — Диагностика выявила разрыв артериовенозной мальформации. Если объяснять просто, это клубок из переплетенных артерий и вен. Чаще всего такая патология является врожденной и передается по наследству. В любом возрасте разрыв артериовенозной мальформации может привести к инвалидизации и даже летальному исходу. Но нам удалось полностью удалить внутримозговую гематому, произвести клипирование сосудов и иссечь артериовенозную мальформацию".

Через неделю девочку перевели из нейрореанимации в хирургическое отделение детского стационара ОКБ №2, где она отметила пятнадцатый день рождения. С Марией работали логопеды, специалисты по лечебной физкультуре и другие врачи, помогавшие вернуть утраченные после инсульта навыки.

"Сразу после операции она еще не могла разговаривать, не могла двигать правыми ногой и рукой, – рассказывает Илья Захарчук. – Ей потребовалась та же программа постинсультной реабилитации, которую проходят взрослые. И после этих занятий состояние улучшилось. Она произнесла первые слова. Начала двигать ногой. А вот рука восстанавливалась медленнее".

Для второго этапа реабилитации девочку перевели в Областную клиническую больницу №1, где большинство детей, перенесших инсульт, получают медицинскую помощь. Оттуда девушка недавно вышла своими ногами, без посторонней помощи, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.