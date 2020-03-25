Тюменец отправится в колонию за вождение под наркотиками

Житель поселка Винзили будет отбывать реальное наказание за повторное вождение в состоянии опьянения.

24 ноября 2019 на 10-м км автодороги Тюмень — Богандинский машину под управлением мужчины остановил сотрудник ГИБДД. При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель нетрезв. Мужчина этого отрицать не стал, но от освидетельствования в наркологическом диспансере отказался, так как накануне употреблял марихуану.

Ранее мужчина был осужден за пьяную езду к 240 часам обязательных работ и лишен права управления транспортом в мае 2019 года. Было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз суд назначил ему 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, на 2 года 11 месяцев мужчина лишен права управления транспортными средствами.