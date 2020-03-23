Тюменские врачи прооперировали младенца с опухолью, парализовавшей его

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени спасли десятимесячного мальчика из Узбекистана. Ребенка парализовала большая опухоль в шейном отделе спинного мозга, которая сдавила жизненно важные центры. Когда мальчика привезли в центр, его ножки и ручки были без движения, дыхание — тяжелым.

Опухоль срослась с нервной тканью, участками, которые отвечают за дыхание, движение и другие жизненно важные функции. Ее невозможно удалить без последствий. Во время обследований маленький Салохиддин заболел простудой, которая осложнилась пневмонией. И без того критическое состояние мальчика ухудшилось. В этот период пришли один за одним отказы из ведущих клиник Индии и Германии. Последней надеждой стал центр нейрохирургии в Тюмени.

"Еще немного времени и быстро растущее образование окончательно бы сдавило дыхательный центр. Мальчика к нам привезли с кислородной подушкой, высокой температурой. Альберт Суфианов в очередной раз пошел на риск, чтобы спасти жизнь еще одного крайне тяжелого пациента. Операцию сделали на самом высоком уровне, опухоль удалили полностью", — рассказал Юрий Якимов, заведующий нейрохирургическим отделением (детским) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, с момента операции прошло несколько дней. Малыш поправляется, гулит, подтягивает кулачок ко рту, значит, двигательные функции восстанавливаются.