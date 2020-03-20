В Тюмени открылось Агентство развития научно-образовательных проектов

Агентство развития научно-образовательных проектов учреждено в рамках федеральной программы для содействия реализации программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Генеральным директором агенства стал Антон Машуков. До этого он работал заместителем директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В Агентстве развития научно-образовательных проектов Антон Машуков займется комплексным сопровождением научных и научно-технических проектов, связанных с деятельностью НОЦ в Тюменской области.

"В большой Тюменской области создан Западно-Сибирский научно-образовательный центр мирового уровня. Всего таких центров в России 5. Главная задача НОЦ - объединение вузов, научных организаций и бизнеса для создания действительно технологических и инновационных продуктов, способных конкурировать на мировом уровне. Это непростая задача, но фокусировка на конкретных тематиках – для Западно-сибирского НОЦ это арктика, биобезопасность и нефтегаз, объединение ресурсов всех стейкхолдеров – позволят достичь такого результата, – прокомментировал свое назначение Антон Машуков. – Моя первая задача – поддержать те проекты, которые формируются уже сейчас, помочь нащупать им рыночные ниши, найти инвестиции и индустриальных партнеров для их успешной реализации".

В прошлом году Антон Машуков стал финалистом конкурса "Лидеры России". "Сейчас я присоединился к большой команде Западно-Сибирского НОЦ, в которую уже вошли сотрудники вузов и крупных предприятий, а также участники конкурса "Лидеры России 2020" от Уральского федерального округа: финалисты Раис Абдразаков и Игорь Коваленко, полуфиналисты Дмитрий Пезин и Олег Трофимов. Они уже вовлечены в работу НОЦ. Однозначно, нам нужны лучшие специалисты! Участники конкурса "Лидеры России" – это уже прошедшие хороший отбор и школу ребята. И, конечно, я внимательно посмотрю на новых победителей конкурса по специализации "Наука", - отметил Машуков.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 "Лидеров России".