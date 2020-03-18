Водитель выплатит сбитой тюменке 280 тыс. рублей

В Тюмени по решению суда водитель, сбивший школьницу, выплатит ей компенсацию.

ДТП произошло в областном центре утром 8 октября 2019 года. На улице Шевченко 48-летний мужчина на Mercedes Benz нарушил правила дорожного движения и сбил 12-летнюю школьницу. Девочка была доставлена в больницу, ей причинен вред здоровью средней тяжести.

Виновник ДТП был оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. В декабре 2019 года мать школьницы обратилась в прокуратуру города с просьбой помочь взыскать моральный вред.

В итоге Ленинский районный суд взыскал с виновника аварии в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 280 тыс. рублей.