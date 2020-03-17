Тюменские кинологи проводили на пенсию бельгийца Чипа

В Тюмени кинологи проводили на пенсию четвероногого напарника — служебную собаку по розыску запрещенных веществ по кличке Чип.

По словам кинолога Елены Федосеевой, Чип неоднократно участвовал во всероссийских соревнованиях и завоевывал призовые места. Свой профессионализм бельгийская овчарка демонстрировала и в служебных командировках.

В составе следственно-оперативной группы Елена Федосеева вместе с Чипом не раз обнаруживали наркотические средства и психотропные вещества.

Чип обладает хорошей физической подготовкой, веселым нравом и очень любит детей. Много мероприятий для школьников кинологи проводили при участии Чипа. Сейчас по состоянию здоровью, из-за особенности породы, собака уходит на заслуженный отдых. Жить овчарка будет у Елены, там Чипа ждут свободный вольер, хорошее питание, а также лесные прогулки и легкие тренировки.

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области