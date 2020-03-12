У тюменца случился инсульт за рулем

В Тюмени инсульт настиг 47-летнего мужчину, когда он управлял автомобилем. У него внезапно онемели левые рука и нога, речь стала спутанной. К счастью, не растерялся его пассажир: он помог остановиться и, заподозрив инсульт, сразу же вызвал скорую.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины ишемический инсульт. В ОКБ №2 ему провели тромболизис — с помощью внутривенного вливания специальных препаратов растворили тромб и восстановили кровоток в пораженном сосуде. Уже во время самой высокотехнологичной процедуры к пациенту вернулась возможность говорить осознанно, он начал шевелить пальцами, а вскоре и сгибать конечности.

"Сегодня самочувствие больного не вызывает опасений: положительный эффект от лечения нарастает, и есть все шансы, что мужчина переживет инсульт без особых последствий для здоровья", — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

При инсульте нарушается питание мозга, и чем быстрее пациенту будет оказана помощь, тем лучше. Высокотехнологичное лечение нельзя проводить позже 4,5 часа с момента проявления симптомов инсульта.

Врачи напоминают: инсульта проще избежать, чем лечить его последствия. Это не самостоятельное заболевание, а всегда закономерный итог ряда патологий. К факторам риска относят гипертонию, нарушения сердечного ритма, сахарный диабет, а также курение, избыточное потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и стресс.