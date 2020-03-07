Администрация Тюменского района активно решает проблему безнадзорных животных

Более тысячи безнадзорных животных в Тюменском районе прошли через программу, которая проводится в муниципалитете в рамках федерального закона "Об ответственном обращении с животными" при поддержке районной администрации.

Чтобы забрать животных с улицы, управление ЖКХ Тюменского района каждый год заключает муниципальный контракт. После отлова животных лечат, стерилизуют и ставят прививку от бешенства. Затем их отпускают обратно на улицу, предварительно промаркировав неснимаемой меткой. Эти животные не агрессивны и представляют опасности для других животных и людей. Также они не являются разносчиками каких-либо инфекций. В случае проявления немотивированной агрессии такие животные снова попадают в приют. В этой ситуации сотрудники приюта стараются найти ответственного хозяина, либо это животное будет содержаться в приюте.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, количество безнадзорных животных зависит от ответственности людей, проживающих на территории. Так, наибольшее число безнадзорных животных отмечено в п.Боровский. Отсюда за пять лет забрали 144 животных. В Наримановском за этот же период времени – 14. При этом в Муллашинском МО была выловлена всего одна бродячая собака за весь срок действия программы. По словам Тансылы Хусаиновой, главы Муллашей, это объясняется активным поведением жителей села. Если они видят на улице безнадзорное животное, то фотографируют его и выкладывают фото в чат села с просьбой забрать "потеряшку" домой.

Заместитель главы района и начальник управления ЖКХ Артём Чертов считает, что риски, связанные с безнадзорными животными, могут быть снижены благодаря общественному контролю. Чаще всего агрессивное поведение отмечается у домашних питомцев, которых выпустил на самостоятельную прогулку хозяин. Однако выгул животного без хозяина является административным правонарушением и влечёт за собой наложение штрафа в размере до двух тысяч рублей.