Тюменцы заняли пьедестал почёта на олимпиаде по китайскому языку

Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку проверяла исчерпывающие знания участников регионального этапа.

В этом году возрос уровень сложности олимпиадных заданий: помимо привычных вопросов на знание культуры, языка и географии участники отвечали на вопросы по истории Китая. Самыми сложными оказались китайские афоризмы, неоднозначные вопросы, а также незнакомые начертания слов.

Носитель языка и председатель жюри Чжу Юйфу отметил, что с каждым годом растёт уровень подготовки и количество участников олимпиады. Важно, что при этом изучением китайского языка участники занимаются факультативно (в качестве второго иностранного) или самостоятельно.

В олимпиаде на знание иностранных языков традиционно принимают участие ученики 9-11 классов без деления на параллели. На этот раз тюменцы заняли весь пьедестал почёта. Наивысший балл получил Владислав Горбунов – ученик 10 класса школы №89. Самая юная участница олимпиады, восьмиклассница ФМШ Лия Родионова, попала в пятёрку призёров. Также статус призёров получили: Арина Сильченко из гимназии №1, Екатерина Парманова из гимназии №12, Ева Егорова из школы №37 и Валерия Рыбина из школы №60, пишет "Мегатюмень".