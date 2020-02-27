В Тюмени пройдет Всероссийский урок первой помощи

Фото: пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета

28 февраля в Тюмени состоится Всероссийский урок первой помощи. Активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" из числа студентов Тюменского медицинского университета обучат школьников 8–11 классов правильно оказывать первую помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях.

Добровольцы проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи при инфарктах и инсультах, по извлечению инородного тела из дыхательных путей, научат правильно выполнять перевязки. Урок пройдет в два этапа: сначала подросткам объяснят теоретические основы первой помощи, а затем участники смогут отработать практические навыки на реалистичных манекенах.

Завтра мастер-классы пройдут на двух площадках: МАОУ СОШ № 22 (ул. Садовая, 121) в 14:00 и МАОУ СОШ № 30 (ул. Московский тракт, 22) в 14:15. К участию в уроке первой помощи приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.