Для тюменцев с инсультом оборудовали палату интенсивной терапии

Отдельная палата интенсивной терапии для оказания специализированной помощи при инсульте открылась в Областной клинической больницу №2 в Тюмени. Ее оборудовали для лечения больных в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, палата рассчитана на восемь коек и расположена в приёмном отделении взрослого стационара, рядом с кабинетом сосудистого приёма, куда, минуя общий поток, доставляются все взрослые пациенты с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Помещение оборудовали специализированной мебелью, системой прикроватного мониторинга с возможностью измерения параметров системной гемодинамики. Проект реализован в рамках региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Именно здесь все приспособлено для оперативного проведения тромболизиса — растворения тромба медикаментами в первые 4,5 часа с момента развития симптомов инсульта. Пациент в такой палате проводит не менее суток под круглосуточным наблюдением врачей и среднего медицинского персонала, после чего переводится в одно из профильных отделений на стационарное лечение.

Современное лечение позволяет быстро устранить кислородное голодание в повреждённых участках мозга и тем самым значительно повысить шансы на благополучный исход заболевания.

За две недели работы палаты лечение получили более 80 пациентов. Четкое взаимодействие всех членов инсультной бригады, высокий уровень подготовки специалистов снизили время "от двери до иглы". Этот показатель теперь составляет примерно 30 минут.

Врачи напоминают: инсульт – неотложное состояние. При внезапной слабости в конечностях, асимметричности лица, нарушении речи нужно сразу вызывать "скорую помощь": со стационарного телефона - 03, с мобильного - 103.