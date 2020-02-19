Тюменские кинологи проводили овчарку Керри на заслуженный отдых

В Тюмени кинологи проводили на пенсию немецкую овчарку Асторию Блэк Виктори. В полиции собака отслужила более восьми лет.

В центр кинологической службы УМВД России по Тюменской области овчарка прибыла в конце 2012 года и прошла обучение по профилю "Обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов". Она несла службу наравне с кинологом, заступая на суточные дежурства.

Напарник овчарки Петр Колосов, который зовет ее Керри, уверен в ее профессионализме. Она регулярно выезжала в служебные командировки, работала на чемпионате мира по футболу в Саранске и Москве, а также несла службу на Северном Кавказе.

Теперь Керри сменила служебную будку на свободный вольер и проживает дома у своего напарника.