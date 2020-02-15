В Викуловском районе проведут конкурс среди вокалистов

Вокалисты из 19 учреждений культуры Викуловского района выступят на муниципальном конкурсе "Песня не знает границ", который состоится 16 февраля в Викуловском Доме культуры. Начало в 11:00.

Как рассказала директор Центра культуры и досуга Викуловского района Елена Серебрякова, традиционный конкурс "Песня не знает границ" проходит на протяжении многих лет, на нем встречаются эстрадные исполнители со всего района. В 2020 году творческое состязание посвятят юбилею Великой Победы.

Участниками конкурса могут стать исполнители разного возраста, которые выбирают для себя направление согласно Положению - ансамбли, вокально-инструментальные коллективы и авторы-исполнители. Накануне выхода на районную сцену пройдет предварительное прослушивание конкурсантов.

"Во время конкурса будут организованы мастер-классы для участников. Состав жюри уже определен, в него войдут специалисты культуры из Ишима, Абатского и Казанского районов. С экспертами в формате круглого стола мы обсудим качество выступлений викуловчан, жанровое исполнение и другие вопросы", - отметила Елена Серебрякова.

Победители и призеры конкурса получат дипломы и подарки. Делегаты на областной этап конкурса уже определены: это ВИА "Взлетная полоса" и вокальный ансамбль "Импульс", пишет ИА "Тюменская линия".