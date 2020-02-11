На тюменских дорогах от вождения отстранили более 700 пьяных водителей

Мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения проводит ГИБДД Тюменской области. В январе 2020 года на дорогах региона автоинспекторы отстранили от управления транспортом 707 водителей в состоянии опьянения.

"ДТП по вине пьяных водителей стало меньше более чем в два раза. 7 дорожных аварий с начала года спровоцировали водители, находящиеся в состоянии опьянения, в 2019-м году — 18, в этом году погибших в таких ДТП нет, ранены 15 человек", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.