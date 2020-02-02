Специалисты советуют тюменцам закаляться с умом

Закаливание нацелено на повышение защитных сил организма, но перед тем как приступить к полезным процедурам стоит проконсультироваться с врачом и изучить определенные правила. Тюменский морж со стажем Валерий Щукин рассказывает, с чего можно начать и как можно навредить себе неправильным закаливанием.

"Особенно важна регулярность. Во время закаливающих процедур происходит сосудистая реакция: от холода сосуды сужаются, от жары расширяются, отсюда сердечная активность и текучесть крови. В кровь выбрасываются гормоны, это "эндорфиновый откат", знакомый всем, кто занимался спортом, длительным физическим трудом, банщикам. К тому же, создавая организму некомфортные условия, вы преодолеваете инстинкт самосохранения, а это тоже поступок, отсюда и соответствующее психическое состояние, эйфория", - отмечает Валерий Щукин.

Закаливание организма должно проводиться систематически, изо дня в день, независимо от погодных условий – тогда у организма на этот раздражитель появляется специфическая реакция. Наращивать длительность и действие закаливающих процедур надо постепенно. Можно начать с обтирания дома, прохладных ванн для ног, а потом приступить к обливаниям. Температуру воды тоже нужно понижать постепенно.

Первым шагом следует обратиться за консультацией к врачу. В зависимости от возраста и состояния организма доктор даст рекомендации.

Стоит отметить, что даже прогулки на свежем воздухе – это тоже часть закаливания. А зимой это можно совмещать с активными видами спорта – лыжами, коньками, пишет "АиФ - Западная Сибирь".