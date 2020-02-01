В регионе за год зарегистрировано более 26 тыс. преступлений

О состоянии преступности в Тюменской области в 2019 году сообщает региональная прокуратура. За прошедший год на территории области было зарегистрировано 26648 преступлений, что на 3,9 % больше, чем в 2018 году.

В структуре преступлений преобладают кражи (34,9%), мошенничества (12,8 %) и незаконный оборот наркотических веществ (9,1 %).

На 26,3% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2019 году было совершено 90 убийств (с покушениями), что меньше, чем годом ранее (96).

Каждое третье преступление из числа расследованных совершено в состоянии опьянения, а каждое второе — лицами, ранее совершавшими преступления.

При росте регистрации преступлений коррупционной направленности на 11,6 % снизилось на 4,1 % количество преступлений, связанных с экономической деятельностью. Большинство преступлений коррупционного характера — это взяточничество, которое возросло на 30,6 %, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.