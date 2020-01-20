Руководитель регионального СК проведет личный прием граждан

11:00 20 января 2020
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Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет личный прием граждан 23 января.

Обращающимся на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интересов других граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия. Также необходимо заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению. 

Прием пройдет с 10 до 11 часов в следственном отделе по Калининскому округу города Тюмень (ул. Луначарского, д. 57). 

Записаться на личный прием к руководителю следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию здесь.

Теги: прием граждан , Следственный комитет
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