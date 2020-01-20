Руководитель регионального СК проведет личный прием граждан

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет личный прием граждан 23 января.
Обращающимся на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интересов других граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия. Также необходимо заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.
Прием пройдет с 10 до 11 часов в следственном отделе по Калининскому округу города Тюмень (ул. Луначарского, д. 57).
Записаться на личный прием к руководителю следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию здесь.
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