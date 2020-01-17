По вине пьяных водителей на тюменских дорогах произошло 233 ДТП

В 2019 году на территории Тюменской области произошло 233 ДТП по вине нетрезвых водителей. В авариях погибли 56 человек, 335 человек были ранены.

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 8268 водителей, пойманных за рулем пьяными, 1102 из них — повторно в течение года, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

В ГИБДД проанализировали данные с 1 по 15 января 2020 года по задержанию водителей в состоянии опьянения. Один из них, 41-летний житель Тюмени, пояснил, что решился на поездку в нетрезвом состоянии, чтобы купить сигареты, еще один, тюменец 58 лет, остановленный на трассе, рассказал, что ему нужно было в Курган. 54-летний житель Тобольского района вез сестру домой, а 39-летний житель Ялуторовска отправился на машине пьяным на охоту. 30-летний житель Тюменского района сообщил, что нетрезвым поехал вывозить мусор.