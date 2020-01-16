Про детский буллинг можно узнать на выставке

В тюменской "Конторе пароходства" 18 января откроется выставка про буллинг среди детей. Узнать о проблеме и почувствовать себя на месте ребенка, которого травят, посетителям помогут визуальные иллюстрации и аудиофайлы.
Будут представлены три работы: "Ты не такой!" про регулярное психологическое и физическое давление в обществе, "Будь как мы!" про детей, которые становятся буллерами, "Мне все равно!" про моббинг — действие с целью изгнания ребенка из коллектива. Также последняя инсталляция расскажет про признаки, по которым можно заметить травлю в коллективе.
Автором выступила иллюстратор, бренд-дизайнер и мама четверых детей Мария Голянская.
"Проблема психологического давления в отношениях между детьми остается важной, но недооцененной. Мы решили поднять эту тему с помощью визуального искусства. Ведь ребенок в нашем мире наиболее уязвим перед обществом. А фактор влияния окружения — один из главных в формировании личности, — отмечает Александра Жернова, куратор выставочного пространства "Конторы пароходства".
Выставка будет работать по 1 февраля, вход бесплатный.
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