Про детский буллинг можно узнать на выставке

Фото - «Контора пароходства»

В тюменской "Конторе пароходства" 18 января откроется выставка про буллинг среди детей. Узнать о проблеме и почувствовать себя на месте ребенка, которого травят, посетителям помогут визуальные иллюстрации и аудиофайлы.

Будут представлены три работы: "Ты не такой!" про регулярное психологическое и физическое давление в обществе, "Будь как мы!" про детей, которые становятся буллерами, "Мне все равно!" про моббинг — действие с целью изгнания ребенка из коллектива. Также последняя инсталляция расскажет про признаки, по которым можно заметить травлю в коллективе.

Автором выступила иллюстратор, бренд-дизайнер и мама четверых детей Мария Голянская.

"Проблема психологического давления в отношениях между детьми остается важной, но недооцененной. Мы решили поднять эту тему с помощью визуального искусства. Ведь ребенок в нашем мире наиболее уязвим перед обществом. А фактор влияния окружения — один из главных в формировании личности, — отмечает Александра Жернова, куратор выставочного пространства "Конторы пароходства".

Выставка будет работать по 1 февраля, вход бесплатный.