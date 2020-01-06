Тюменцы следуют традициям рождественских праздников

Суть христианской веры и суть праздника Дня рождения Христа кроется в двух главных заповедях: возлюби Господа твоего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Поэтому в Рождество Христово стоит вспомнить о боге, посетить храм, постоять на службе, отложить дела, преодолеть лень. Об этом рассказал председатель тюменского епархиального издательско-информационного отдела, протоиерей Григорий Мансуров.

Рождество Христово отмечается 7 января, это самый первый в году и один из самых крупных христианских праздников. В этот день, по приданиям, Иисус Христос родился на свет, его матерью стала Дева Мария.

"Почтив господа, мы идем домой и отдыхаем. Мы не работаем, делаем добрые дела, хорошие вещи для своих близких, дарим им подарки, общаемся", - отметил Григорий Мансуров.

По его словам, остальные традиции сложились у людей в зависимости от эпохи, страны, поселения, народности, языка. Например, на Украине, а потом и в России, было принято ходить колядовать – прославлять Господа в песнопениях. Далекие от церкви люди учат колядки, ходят по домам и бросают зерно. А вот те, кто ходят в храм, зерно бросать не будут: они просто поют церковные песнопения, пишет "Мегатюмень".

"Тюменцы сами выбирают традиции внутри семьи – как праздновать Рождество: кто-то колядует, кто-то жарит гуся, кто-то просто отдыхает. Создайте свое правило, как отмечать этот светлый праздник, передавайте его детям и внукам, пусть эти хорошие и добрые традиции объединяют поколения. Можно обмениваться подарками, съездить погулять в лес или просто собраться всей семьей и пообщаться друг с другом", - говорит отец Григорий.