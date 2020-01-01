В тюменских детских садах используют методики раннего закаливания

В нескольких детских садах Тюменской области реализуют научно-исследовательский проект "Регион здоровья" по направлению "Здоровое поколение 4+". Основная задача – научить детей принципам закаливания, чтобы они реже болели и были здоровыми.

Исследование проводится под наблюдением научных сотрудников ТюмНЦ СО РАН. В Винзилинском детском саду "Малышок" пошаговая методика закаливания применяется уже второй год. В экспериментальную группу входят 15 малышей, которые начали обливаться с марта прошлого года, пройдя предварительную подготовку. Также создана контрольная группа из 15 детей, которые не закаляются. После первых положительных результатов родители малышей из контрольной группы стали обращаться с просьбой включить свих детей в экспериментальную группу. На данный момент проект поддержал и второй корпус детского сада, где воспитатели и дети старшей группы день за днём с удовольствием приучаются к закаливанию.

В детском саду Богандинской школы №1 в эксперименте участвуют 23 ребенка. К утренним пробежкам и обливанию рук холодной водой добавили растирание тела варежкой и хождение по солевым дорожкам. Малыши без напоминания полощут рот минеральной водой. Родители поддерживают своих детей и тоже активно участвуют в проекте: выпускают газету, рассказывают о правильном питании, привлекают малышей к подвижным играм, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Специалисты отмечают, что за время участия в проекте дети стали активнее, меньше болеют, улучшилось и эмоциональное состояние.