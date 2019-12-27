Тюменские косметологи соблюдают главный тренд индустрии красоты

В столице Тайланда Бангкоке прошёл Международный конгресс по эстетической дерматологии #ICAD2019, в котором приняли участие и тюменские специалисты.

"Нас пригласил научный комитет конгресса, что говорит об определённом признании со стороны профессионального сообщества, - говорит кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Гольцова. Лейтмотив конгресса был обозначен как "Симфония глобальной эстетики" - синергия богатства традиций востока и способности объединить все новейшие методики запада на одной площадке. Мне довелось провести один мастер-класс и доклад на тему правильности проведения процедур, которые позволяют достичь наилучших результатов".

В Бангкоке сотни врачей со всех континентов делились своими знаниями, чтобы получить рецепты для создания индивидуальной красоты.

"После всех лекций, докладов и мастер-классов стало ясно, что главный тренд в косметологии сегодня - максимальная индивидуализация пациента и создание персональных программ лечения. Какие-то универсальные приёмы применимы только с учётом личностных особенностей. И надо сказать, что лучшие представители тюменской косметологии этот самый тренд и задают, поэтому все чаще нам и следуют приглашения поделиться своим опытом на международных конгрессах", - говорит Елена Гольцова.