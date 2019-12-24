В Тобольске уличное освещение сделают энергоэффективным

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали администрация Тобольска, энергокомпания СУЭНКО и разработчик оптико-электронной и лазерной техники "Швабе". Они намерены создать в городе интеллектуальную систему наружного освещения нового поколения.
Проект "Светлый Тобольск" разработан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Программа предусматривает установку освещения там, где оно необходимо, и модернизацию существующего — замену на энергоэффективное.
Система освещения будет интегрирована с элементами "Умного города" — размещением видеокамер, датчиков трафика и вредных веществ, метеодатчиков. Умные технологии позволят удаленно управлять уличным освещением в режиме онлайн и автоматизировать систему контроля.
Проект включает и задачи по созданию архитектурной подсветки городского пространства, светопланировочные решения будут приведены к единому стилю, сообщили в пресс-службе компании СУЭНКО.
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